Встретить любовь на Новый год
Главные герои отмечают зимние праздники в одиночестве или в компании друзей. Они предпочли карьеру личной жизни или просто несчастливы в отношениях. Однако, по канонам рождественских фильмов эти персонажи обязательно обретут любовь. Обычно судьбоносная встреча происходит случайно, заставляя зрителей поверить в волшебство.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» — яркий пример подобного сюжета. Двое людей, которые вроде бы обрели семейное счастье, встречают истинную любовь на Новый год. В комедии «Отпуск по обмену» уже не двое, а четверо героев находят пару — надо было лишь поменяться домами на праздники.
А более современное «Рождество на двоих» слегка отступает от стандартной сюжетной схемы. В ромкоме с Эмилией Кларк главная героиня учится любви не только к партнеру, но и к себе самой.
Утрата веры в праздник
Если главный герой — циник, потерявший веру в праздник, то к концу фильма он обязательно вновь ее обретет. Иногда в этот сюжет вплетается «перевоспитание скряги». Обиженные на весь мир персонажи меняются, когда наконец получают любовь и признание близких.
Билл Мюррей снялся в «Новой рождественской сказке», сатирической версии классики Чарльза Диккенса, в которой любовь телемагната к Рождеству возвращают таксист из ада, фея без комплексов и говорящий череп. Зеленый Гринч влюбляется в праздник из-за дружбы с доброй девочкой. А в комедии «Фред Клаус, брат Санты» циничный брат самого Санта-Клауса вынужден занять место знаменитого родственника, чтобы наконец проникнуться атмосферой теплого праздника.
Семья — важнее всего
Новый год и Рождество — торжества семейные, а потому тема важности семьи в жизни человека поднимается во многих культовых фильмах. Даже если самые близкие люди часто ссорятся, они все равно соберутся дома на праздники и забудут про обиды.
Семья Маккалистеров из «Один дома» мирится на Рождество после потрясения. В «Рождественских хрониках» брат и сестра знакомятся с Санта-Клаусом и вспоминают о забытой семейной традиции. Одна из новелл знаменитой «Реальной любви» посвящена Саре, сбежавшей со свидания мечты, чтобы поддержать больного брата. Ведь любовь к родным — бесценна.
Очень плохой Санта
Еще один любопытный прием рождественского кино — сделать главный символ праздника не таким уж добрым и безобидным. В культовой комедии «Плохой Санта» в знаковый красно-белый костюм рядился алкоголик и аферист в исполнении Билли Боба Торнтона.
Нельзя забывать и про рождественский фильм ужасов «Крампус» о древнем демоне, который преследует потерявших веру в праздник. А в комедийном боевике «Жестокая ночь» звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор в костюме Санты вспоминает свои навыки воина, чтобы помочь семье отбиться от бандитов.
Еще больше интересного в сообществе «VK Гид».