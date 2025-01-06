«Ирония судьбы, или С легким паром!» — яркий пример подобного сюжета. Двое людей, которые вроде бы обрели семейное счастье, встречают истинную любовь на Новый год. В комедии «Отпуск по обмену» уже не двое, а четверо героев находят пару — надо было лишь поменяться домами на праздники.