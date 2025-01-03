Так как Белогорье — страна волшебная, и путешествия во времени в ней не редкость, в последних двух проектах Бабы Яги целых две: уже знакомая нам «пенсионерка» и ее молодая версия в исполнении Юлии Пересильд. Делясь впечатлениями о работе, актриса назвала Бабу Ягу ролью мечты и рассказала, что ее героиня — хорошая и забавная хулиганка, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Зря волнуется, ведь в сказочном мире есть молодильные яблочки. К слову, в первом фильме франшизы Баба Яга их попробовала и буквально на глазах у зрителей скинула несколько десятков лет, но тогда помолодевшую ведьму играла Светлана Колпакова.