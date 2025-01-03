В последние годы в российском кино случился настоящий сказочный бум. Самым популярным персонажем, перекочевавшим из русского фольклора на киноэкраны, оказалась Баба Яга. Вспоминаем, какие популярные актрисы отважно примерили силиконовые носы, патлатые парики и кустистые брови и перевоплотились в злую (или не очень) колдунью.
Елена Яковлева и Юлия Пересильд — франшиза «Последний богатырь»
Баба Яга в трилогии «Последний богатырь» — воплощение формулы «на лицо ужасная — добрая внутри». Чтобы преобразиться в старуху с крючковатым носом и длинными свалявшимися волосами, Елена Яковлева проводила каждый день по пять часов в кресле гримеров, буквально заново создававших актрисе другое лицо. Яковлева вернулась к уже привычному сказочному образу в спин-оффе «Финист. Первый богатырь», а затем — в сериале «Последний богатырь. Наследие». По словам актрисы, Яга — уже ее «перманентное состояние», но зато благодаря этой роли «диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых».
Так как Белогорье — страна волшебная, и путешествия во времени в ней не редкость, в последних двух проектах Бабы Яги целых две: уже знакомая нам «пенсионерка» и ее молодая версия в исполнении Юлии Пересильд. Делясь впечатлениями о работе, актриса назвала Бабу Ягу ролью мечты и рассказала, что ее героиня — хорошая и забавная хулиганка, которая очень переживает из-за того, что ей придется постареть. Зря волнуется, ведь в сказочном мире есть молодильные яблочки. К слову, в первом фильме франшизы Баба Яга их попробовала и буквально на глазах у зрителей скинула несколько десятков лет, но тогда помолодевшую ведьму играла Светлана Колпакова.
Елена Подкаминская — «Сергий против нечисти»
В третьем сезоне «русского народного фэнтези» об охотниках на фольклорных злодеев «Сергий против нечисти» в Бабу Ягу перевоплотилась Елена Подкаминская. Ее героиня, по щелчку пальцев превращающаяся из длинноногой красотки в беззубую уродину, — не просто злая ведьма, а настоящая соблазнительница, разлучница и «роковуха», которая встала между героями Романа Маякина и Лукерьи Ильяшенко.
«Моя Яга — она неожиданная! — рассказывает Подкаминская. — Если у классика “любовь и голод правят миром”, то в системе координат моей Яги миром правят похоть и вожделение. Вот уж кто претендент на звание “Самая изобретательная сексуальная особа”». В общем, эту Ягу легко найти, сложно потерять, решительно невозможно забыть, да и убить тоже нельзя. Но отец Сергий, конечно же, найдет способ.
Татьяна Догилева — «Волшебный участок»
Сериал «Волшебный участок» — это сказка для взрослых, в которой фантастические персонажи живут в современной Москве и творят не чудеса, а правонарушения. Вот и Баба Яга здесь соответствующая: она сидит под домашним арестом в заваленной магическими артефактами тесной квартирке в знаменитом «доме на курьих ножках» на Беговой улице, а волшебную силу перевоплощения использует для подработки вебкам-моделью. Достался этот противоречивый, но вместе с тем человечный образ народной артистке Татьяне Догилевой.
Екатерина Стулова — «Домовенок Кузя»
В новой экранизации знаменитой сказки Татьяны Александровой и одноименного советского мультфильма про вихрастого барабашку Кузьму нашлось место целым двум Бабам Ягам. Старушку, живущую в сказочной вселенной, в «Домовенке Кузе» играет Алика Смехова. Но, попав в современный мир, пожилая колдунья преображается в ухоженную деловую дамочку со стильной прической и элегантной метелкой наперевес.
Не голубоглазому анимированному Кузе, а сыгравшей молодую Ягу Екатерине Стуловой достались самые забавные сцены. И как бы не относиться к самой картине, актрисе нашлось, где развернуть свой эксцентрический талант.
Людмила Артемьева — «Баба Яга спасает мир» и «Баба Яга спасает Новый год»
Для звезды «Сватов» Людмилы Артемьевой Баба Яга — любимый сказочный персонаж и тоже роль мечты, которая сбылась в фильме «Баба Яга спасает мир». Ради нее актриса терпела многочасовые просиживания в кресле гримеров, в результате чего менялась практически до неузнаваемости. Свою строгую, жесткую и нелюдимую Ягу Артемьева оправдывает: «Моя героиня не вредная, а справедливая. Просто она не приспособлена к жизни в городе».
Ее ведьма — настоящая супергероиня: она попадает в современную Москву, где ищет артефакт, который поможет ей — ни много ни мало — спасти сказочный мир. Одной частью история этой решительной колдуньи не ограничилась. В картине «Баба Яга спасает Новый год» сказочная бабуля занята другими важными делами: противостоит Снежной Королеве и помогает Деду Морозу.