Выход российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал настоящим событием — его тематика вызвала широкий общественный резонанс, а персонажи и история понравились зрителям, которые с нетерпением каждую неделю ждали новых серий, а теперь задаются вопросом, будет ли у сериала продолжение. В нашем материале собрали интересные факты о проекте и шуме, который его сопровождает, а также всю информацию о выходе 2 сезона «Слово пацана. Кровь на асфальте», которая доступна на данный момент.
Основная информация о сериале
Год выхода: 2023
Количество серий: 8
Длительность серии: 52 минуты
Режиссер: Жора Крыжовников (настоящее имя — Андрей Першин)
В главных ролях: Иван Янковский, Сергей Бурунов, Леон Кемстач, Рузиль Минекаев, Анна Пересильд, Юлия Александрова, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и др.
Сюжет: действие криминальной драмы Жоры Крыжовникова происходит на излете 1980-х, когда улицы Казани забурлили от молодежных криминальных группировок, воевавших друг с другом. В центре сюжета — скромный подросток Андрей, которого играет моментально ставший знаменитым молодой актер Леон Кемстач. Познакомившись с хулиганом Маратом (Рузиль Минекаев), Андрей «пришивается» к банде «Универсам» и оказывается в пекле уличных схваток. В это время из армии возвращается старший брат Маратика по кличке Вова Адидас (Иван Янковский), который медленно, но верно отбирает власть у Кащея, лидера «универсамовских».
Родители ребят при этом не знают, что предпринять, и выглядят максимально растерянно. Следователь по делам несовершеннолетних Ирина (Анастасия Красовская) пытается аккуратно помочь Андрею, а майор милиции Ильдар Юнусович (Антон Васильев) идет по следу юных и дерзких преступников. Волна насилия нарастает и банды начинают творить беспредел.
Интересные факты
- В основе сериала лежит роман Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970−2010-х». Основанная на реальных событиях книга рассказывает о так называемом «казанском феномене»: вспышке подростковой преступности и массовом появлении криминальных отрядов.
- С момента выхода сериал «Слово пацана» вызвал бешеный общественный резонанс, он даже прошел проверку Роскомнадзора и стал едва ли не самой обсуждаемой темой на просторах отечественного интернета. В сети ведутся жаркие дискуссии о том, в чем секрет популярности сериала.
- Накануне выхода 7-й серии проекта произошла утечка рабочей версии эпизода. Исполнитель одной из главных ролей Иван Янковский публично назвал тех, кто слил серию, «чушпанами». Вообще, «чушпан» можно назвать словом 2023 года.
- Главные роли исполнили молодые актеры, большинство из которых не были известными до сериала. Подробнее о них читайте в нашем материале.
- Самые внимательные зрители обнаружили множество киноляпов в сериале «Слово пацана».
Будет ли 2 сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте»
После ошеломительного успеха первого сезона зрители были уверены, что продолжение обязательно появится — и теперь это официально подтверждено. Команда проекта уже приступила к подготовке второго сезона.
В день своего рождения режиссер Жора Крыжовников сделал подарок поклонникам, объявив о запуске нового сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». В социальных сетях он опубликовал постер с кровавой двойкой и отметил актеров, которые вернутся к своим ролям в продолжении: Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев, Сергей Бурунов, Анастасия Красовская и Елизавета Базыкина.
Актер, исполнивший роль Зимы, с юмором отметил, что теперь у него появился ответ на самый частый вопрос, который ему задавали зрители.
Проект, ставший одной из самых обсуждаемых кинопремьер 2023 года, вновь вернет на экран атмосферу 90-х и полюбившихся героев. Точная дата премьеры пока не раскрыта, однако интерес к продолжению уже очень высокий.
В ноябре 2025 года появились слухи о кастинге на второй сезон, но актриса Анна Пересильд опровергла эту информацию, отметив, что подобные объявления не соответствуют действительности. Тем не менее обсуждение вокруг возможного состава вызвало дополнительный интерес.
Где будут снимать 2 сезон сериала
Съемки второго сезона сериала «Слова пацана» могут происходить в одном из российских городов. Официальной информации о какой-либо конкретной локации второго сезона пока не было. В сети появилась информация о том, что в подмосковном городе Жуковский снимаются сразу три актера из сериала «Слово пацана»: Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов, но скорее всего, ведется работа все же над другим проектом.
Кастинг актеров на 2 сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Сериал «Слово пацана» стал таким громким событием, что тут же разошлась информация о кастинге актеров на 2 сезон. Объявления, которые появились в социальных сетях, давали понять, что съемки продолжения будут происходить в Калининграде. Похожие записи были опубликованы и в пабликах других городов: Курска, Липецка и Перми. Однако про официальный кастинг ничего неизвестно, поэтому лучше остерегаться мошенников.
Вопросы и ответы
Сколько будет сезонов в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»?
В первом сезоне сериала «Слово пацана» восемь эпизодов, каждый длится около 50 минут. Можно предположить, что во втором сезоне будет столько же серий, сколько в первом.
Где снимали 1 сезон «Слово пацана. Кровь на асфальте»?
События сериала «Слово пацана» разворачиваются в Казани. Именно там и должны были состояться съемки, однако против них выступили местные власти. Поэтому первый сезон сериала снимали в Ярославле. Причем, съемочная группа трудилась не только в центре города, но и на его окраинах.
Какой год показывают в сериале?
Сюжет сериала «Слово пацана» разворачивается в Советском Союзе в самом конце 80-х — в 1989 году.