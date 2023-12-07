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7 декабря 2023, новость

Галкин рассказал, как просил милостыню возле супермаркета в Европе

Юморист предположил, что дальше ситуация с финансами будет ухудшаться
Максим Галкин
Максим Галкин | Источник: PersonaStars

Покинувший Россию после начала спецоперации на Украине юморист Максим Галкин (признан в России иноагентом) в ходе своего выступления в Женеве признался, что просил милостыню возле супермаркета в Европе. Telegram-канал SHOT сообщает, что к такому шагу артиста подтолкнули проблемы с банковскими картами.

Галкин также вспомнил времена до отъезда из России и с сожалением признал, что теперь у него нет возможности ездить в личном вагоне до Риги вместе с супругой, эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Пародист предположил, что дальше ситуация с финансами будет только ухудшаться.

«Конечно, жизнь изменилась. Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу. Чуть похуже будет"», – подчеркнул Максим Галкин.

Артист обратил внимание, что не собирается отдавать орден Почета Кузбасса, которого лишился из-за критики РФ. В настоящий момент награда лежит в особняке в Подмосковье, и, если за ней придут, Галкин пообещал «оборону».

В октябре 2022 года Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми улетели из России в Израиль. В октябре 2023 Максим Галкин отправился с концертным туром по Европе

Ранее стало известно, сколько Максим Галкин зарабатывает на корпоративах.

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