Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек вышли вместе в свет — они появились на звездной вечеринке ELLE's Women in Hollywood Celebration в Лос-Анджелесе. На дорожке супруги выглядели счастливыми и влюбленными — они обнимались и целовались.

<div id="vk_post_-48064554_30473"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30473", -48064554, 30473, '06RozBGDuD4bwQjh-8VVKLrEzRw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Для светского выхода 54-летняя звезда фильма «Если свекровь — монстр...» выбрала черную макси-юбку и необычный укороченный топ. Аффлек же появился в классическом черном костюме и белой рубашке.

Напомним, Дженнифер Лопез и Бен Аффлек познакомились в начале нулевых на съемках фильма «Джильи». Тогда актеры планировали сыграть свадьбу, но незадолго до торжества расстались. Позже Лопез несколько раз выходила замуж, в том числе за певца Марка Энтони, от которого родила двойняшек, а у Аффлека в браке с Дженнифер Гарнер появилось трое детей.