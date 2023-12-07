Лопез и Аффлек не скрывали нежных чувств на красной дорожке

Дженнифер Лопез и Бен Аффлек вышли вместе в свет — они появились на звездной вечеринке ELLE's Women in Hollywood Celebration в Лос-Анджелесе. На дорожке супруги выглядели счастливыми и влюбленными — они обнимались и целовались.
Для светского выхода 54-летняя звезда фильма «Если свекровь — монстр...» выбрала черную макси-юбку и необычный укороченный топ. Аффлек же появился в классическом черном костюме и белой рубашке.
Напомним, Дженнифер Лопез и Бен Аффлек познакомились в начале нулевых на съемках фильма «Джильи». Тогда актеры планировали сыграть свадьбу, но незадолго до торжества расстались. Позже Лопез несколько раз выходила замуж, в том числе за певца Марка Энтони, от которого родила двойняшек, а у Аффлека в браке с Дженнифер Гарнер появилось трое детей.
В 2021 году бывшие возлюбленные воссоединились спустя почти 20 лет после расставания. Летом прошлого года они наконец-то стали мужем и женой.