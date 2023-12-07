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7 декабря 2023, новость

СМИ рассказали о тяжелом состоянии Брюса Уиллиса

Инсайдер сообщил, что рядом с актером всегда присутствует кто-то из родственников
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис | Источник: Legion-Media.ru

Рядом с актером Брюсом Уиллисом постоянно находятся его родные — экс-супруга актриса Деми Мур, жена Эмма Хемминг и дети. О помощи актеру, страдающему от деменции, осведомленные источники сообщили в беседе с изданием Us Weekly.

«Как только Брюсу поставили диагноз, все собрались вместе, чтобы он помнил всех членов семьи. Они все время рядом, этот опыт сплотил семью. Никто не знает, сколько Брюсу осталось, так что они ловят каждый момент рядом», — намекнул источник, что семья не исключает, что актера скоро не станет.

Сейчас, уточнил инсайдер, Уиллис чаще чувствует себя плохо, чем хорошо. «Специалисты за ним присматривают круглые сутки, но рядом всегда кто-то из членов семьи», — рассказал другой источник.

Кроме того, добавил близкий к семье человек, 68-летний Уиллис проводит время с восьмимесячной внучкой Луэттой — дочерью его дочери Румер.

«Румер хочет, чтобы Луэтта знала Брюса. Хочет, чтобы он был частью ее жизни. Это особая связь», — сказал инсайдер.

У Брюса Уиллиса трое детей от коллеги и бывшей жены Деми Мур: помимо Румер, они воспитали дочерей Скаут и Таллулу. Актеры прожили в браке почти 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на фотомодели Эмме Хемминг, которая моложе него на 23 года, супруги воспитывают двух девочек: 11-летнюю Мейбел Рей и 9-летнюю Эвелин Пенн.

Ранее Эмма Хемминг поделилась моментами, снятыми во время семейного празднования Дня благодарения.

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