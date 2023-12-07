Ирина Безрукова трогательно обратилась к погибшему сыну

Ирина Безрукова опубликовала видео с фото своего сына Андрея Ливанова в честь дня его рождения. Единственному наследнику актрисы исполнилось бы 34 года.

Безрукова призналась, что 6 декабря 1989 года — самый счастливый день в ее жизни, ведь именно тогда на свет появился Андрей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239815&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не знаю, заслуженно ли меня выбрала такая ангельская душа, поскольку ребенок был необыкновенный… Конечно, он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше. Мне теперь остается только стараться соответствовать. С днем рождения, мой ангел, люблю, твоя мама…» — написала в микроблоге актриса.