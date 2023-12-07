Netflix продлит нашумевшее реалити-шоу по «Игре в кальмара»

Кадр из телешоу «Игра в кальмара: Вызов» (1 сезон)

Стриминговая платформа Netflix продлит скандальное реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что продолжение реалити, предположительно, будет основано на играх второго сезона драматического сериала, премьера которого должна состояться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что двое участников реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» решили судиться с Netflix. Они утверждают, что во время съемок получили травмы — переохлаждение и повреждение нервных окончаний.