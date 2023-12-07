Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Наверх
7 декабря 2023, новость

Netflix продлит нашумевшее реалити-шоу по «Игре в кальмара»

Реалити-шоу по мотивам сериала получило второй сезон
Кадр из телешоу «Игра в кальмара: Вызов» (1 сезон)
Кадр из телешоу «Игра в кальмара: Вызов» (1 сезон)

Стриминговая платформа Netflix продлит скандальное реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Отмечается, что продолжение реалити, предположительно, будет основано на играх второго сезона драматического сериала, премьера которого должна состояться в 2024 году.

Ранее сообщалось, что двое участников реалити-шоу «Игра в кальмара: Вызов» решили судиться с Netflix. Они утверждают, что во время съемок получили травмы — переохлаждение и повреждение нервных окончаний.

Это уже не первый случай, когда участники проекта угрожают Netflix судебными разбирательствами. В январе десятки игроков раскритиковали новое шоу, заявив, что с ними «обращались, как с животными» и заставляли часами стоять на морозе.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Игра в кальмара: Вызов
Игра в кальмара: Вызов
Игра в кальмара
Ким Кардашьян
Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме
Кадр из сериала «Ведьмак» (3 сезон)
Автор «Ведьмака» рассказал о неприятном опыте работы с Netflix
Кадр из сериала «Цифровой код»
Завершены съемки российского ответа «Игре в кальмара»
Кадр из сериала «Ван-Пис» (1 сезон)
Netflix планирует выпустить самый дорогой сериал в истории
Арнольд Шварценеггер в ролике Netflix
Шварценеггер приехал на танке в офис Netflix и стал «директором по экшену»
Игра в кальмара
Участники шоу по «Игре в кальмара» хотят подать в суд на Netflix
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Netflix официально продлил «Уэнсдэй» на второй сезон
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров
Бен Аффлек
Бен Аффлек раскритиковал Netflix и назвал его «конвейером»
Netflix снимет сериал по мотивам романа «Сто лет одиночества»
Кадр из фильма «Нотр-Дам в огне»
Netflix выпустит посвященный пожару в Нотр-Даме сериал
Леонардо ДиКаприо
Режиссер «Игры в кальмара» захотел позвать в сериал ДиКаприо
Зендая в сериале «Эйфория»
Названы лучшие сериалы и актеры года — победители премии «Эмми 2022»
Ли Джон-джэ
Звезда «Игры в кальмара» получил роль в сериале по «Звездным войнам»
Кадр из сериала «Телепузики»
Культовое детское шоу «Телепузики» перезапустят
На Netflix подали в суд за клевету в сериале «Изобретая Анну»
Генри Кавилл в сериале «Ведьмак»
Съемки «Ведьмака» приостановлены из-за коронавируса у Кавилла
Кадр из сериала «Очень странные дела» (4 сезон)
Netflix заявил о создании франшизы в духе «Гарри Поттера»
Джонни Депп
Netflix профинансирует новый фильм с Джонни Деппом
Опубликован первый тизер фильма о Мэрилин Монро с Аной де Армас
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»
Лили Коллинз в сериале «Эмили в Париже»
Netfliх выпустит кулинарную книгу по сериалу «Эмили в Париже»
Netflix создаст дешевую версию своего сервиса с рекламой
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Режиссер «Игры в кальмара» раскрыл детали сюжета второго сезона
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Автор «Игры в кальмара» пообещал снять «более жестокий» фильм
Съемки третьего сезона сериала «Ведьмак»
Netflix начал съемки нового сезона «Ведьмака»
Уилл Смит
Netflix приостановил съемки с ударившим комика Уиллом Смитом
Кадр из фильма «Дети шпионов»
Роберт Родригес снимет перезагрузку «Детей шпионов» для Netflix
Российские адвокаты решили подать в суд на Netflix
Кадр из фильма «Джентльмены»
По «Джентльменам» могут снять сериал
Светлана Ходченкова
Netflix остановил работу над проектами с Петровым и Ходченковой
Сальма Хайек
Американские актеры назвали лучшие фильмы и сериалы 2021 года
Стася Милославская рассказала о съемках для Netflix
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
В Netflix подтвердили выход второго сезона «Игры в кальмара»
Итан Хоук и Джулия Робертс
Итан Хоук и Джулия Робертс вместе снимутся в триллере
Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон в фильме «Красное уведомление»
У боевика «Красное уведомление» появятся сиквелы
Фэмили, Беннифер, танцы Харди: самые смешные мемы 2021 из кино
Игра в кальмара
Режиссер «Игры в кальмара» собирается снять третий сезон сериала
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова и Юра Борисов снимутся вместе в сериале Netflix
Данила Козловский в фильме «Пятница»
С Netflix требуют 10 млн рублей из-за фильма с Козловским
Александр Петров получил главную роль в новом сериале Netflix
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Режиссер «Игры в кальмара» пообещал снять продолжение сериала
Игровая зона по мотивам «Игры в кальмара» в Лос-Анджелесе
В Лос-Анджелесе установили куклу-убийцу из «Игры в кальмара»
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
26 процентов россиян высказались за запрет «Игры в кальмара»
«Игра в кальмара»: почему мир сошел с ума от сериала
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
В Австралии запустят свою «Игру в кальмара» с денежным призом
Злодей из «Игры в кальмара» сделал фото с матрешкой в России
Кадр из сериала «Игра в кальмара»
СМИ: реальный номер телефона из нашумевшего сериала изменят
Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»
Создатели «Хода королевы» ответили на вопрос о продолжении
Аня Тейлор-Джой в сериале «Ход королевы»
Советская шахматистка подала в суд на Netflix за ложь в сериале
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Мастер и Маргарита
Трейлер №2
Кадр из сериала «Властелины воздуха»
Властелины воздуха
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Медиатор» (3 сезон)
Медиатор
Трейлер (3 сезон)
Кадр из фильма «Елки 10»
Елки 10
Трейлер
Кадр из фильма «Танцуй, Селедка!»
Танцуй, Селедка!
Трейлер
Боб Марли: Одна любовь
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Оставь мир позади»
Оставь мир позади
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Сны Алисы»
Сны Алисы
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь