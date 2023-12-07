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7 декабря 2023, новость

Звезду «Чудо-женщины» заподозрили в беременности

Журналисты предположили, что Галь Гадот ждет четвертого ребенка
Галь Гадот
Галь Гадот | Источник: Rex / Fotodom.ru

Израильскую актрису и звезду фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот заподозрили в беременности. Об этом пишет издание Walla.

Актриса появилась на политической конференции в Израиле с округлившимся животом. Журналисты предположили, что Гадот ждет четвертого ребенка и находится на шестом месяце беременности.

Галь Гадот замужем за израильским бизнесменом Яроном Версано, пара поженилась в 2009 году. У них три дочери — 11-летняя Альма, шестилетняя Майя и двухлетняя Даниэлла.

Ранее Галь Гадот призналась в психологических проблемах и рассказала о неуверенности в себе.

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