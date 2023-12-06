Александра Бортич снялась в провокационной фотосессии

Александра Бортич опубликовала серию новых кадров. На них она предстала в костюме горничной в провокационных позах. На одном из снимков 29-летняя актриса приподняла подол юбки, а на другом — похвасталась стройными ногами.
«Надо повышать охваты», — иронично подписала снимки звезда картины «Я худею».
Поклонники оценили образ актрисы и подчеркнули, что в таком наряде она выглядит красиво и сексуально. В комментариях отметились и звездные друзья Бортич — Александр Гудков, Муся Тотибадзе и другие.
Напомним, Александра Бортич — российская актриса театра и кино. Зрителям она знакома по таким проектам, как «Полицейский с Рублевки», «Филфак», «Фишер», «Я богиня» и другим.