Александра Бортич снялась в провокационной фотосессии

Александра Бортич опубликовала серию новых кадров. На них она предстала в костюме горничной в провокационных позах. На одном из снимков 29-летняя актриса приподняла подол юбки, а на другом — похвасталась стройными ногами.

<div id="vk_post_-48064554_30428"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30428", -48064554, 30428, '2XctyXS6KiWFdnruyE0ybNZgLdM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Надо повышать охваты», — иронично подписала снимки звезда картины «Я худею».

Поклонники оценили образ актрисы и подчеркнули, что в таком наряде она выглядит красиво и сексуально. В комментариях отметились и звездные друзья Бортич — Александр Гудков, Муся Тотибадзе и другие.