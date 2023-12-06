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6 декабря 2023, фоторепортажСъемки

Миронова и Петренко снимаются в фильме про Роднину: первые кадры

Актеры появятся в картине о жизни легендарной фигуристки
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20
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Мария Миронова и Игорь Петренко снимаются в биографическом фильме «Роднина» режиссера Константина Статского. Пока точно неизвестно, в кого перевоплотятся актеры. Но, судя по кадрам, Петренко сыграет военного.

В основе сюжета фильма — автобиографическая книга Ирины Родниной «Слеза чемпионки». По совету врачей родители отдают дочь в фигурное катание, чтобы она окрепла. Однако этот вид спорта становится предназначением Ирины (эту роль исполняет молодая актриса Владислава Самохина) и делом всей жизни. Благодаря упорству, трудолюбию, целеустремленности и таланту она попадает в школу фигуристов ЦСКА. Работая в паре с партнером (его играет Федор Федотов), Ирина решает, что они должны сделать что-то такое, чего до них еще никто не смог. Так начинается их путь к первой золотой медали.

Ирина Роднина отметила, что этот фильм не столько о ней, сколько о том времени, когда она тренировалась, о том поколении и о тех людях, которые побеждали и приносили новые важные награды для страны.

«Этот фильм — не просто пересказ жизни Ирины Константиновны, величайшей спортсменки в парном фигурном катании. Это фильм про любовь: любовь мужчины и женщины, любовь к профессии, любовь к родине. Никто и никогда не показывал в кино фигурное катание в таком объеме. Это настоящий вызов для нашей творческой группы, который мы приняли, чтобы показать красоту и неповторимость этого вида спорта, граничащего с искусством», — рассказал режиссер.

В киноленте также снимаются Евгений Ткачук, Иван Колесников, Даниил Воробьев, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева, Александр Семчев.

Съемки картины проходят в Москве и Екатеринбурге. Фильм выйдет в прокат в 2024 году и будет приурочен к 75-летию легендарной спортсменки.

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