Умерла художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Наталья Богомолова

Советский и российский художник-мультипликатор Наталья Богомолова, работавшая над мультфильмом «Котенок по имени Гав», умерла в возрасте 83 лет, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале. О смерти художницы сообщили 6 декабря.

«Сегодня ушла Наталья Богомолова. Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации. Революционное кино Федора Хитрука — “История одного преступления” — стало стартом для многих впоследствии знаменитых новичков, часть из которых выдвинулась в режиссеры, часть осталась оттачивать “актерское” мастерство. Наташа осталась», — написал Капков.