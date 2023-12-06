Умерла художник мультфильма «Котенок по имени Гав» Наталья Богомолова

Советский и российский художник-мультипликатор Наталья Богомолова, работавшая над мультфильмом «Котенок по имени Гав», умерла в возрасте 83 лет, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своем Telegram-канале. О смерти художницы сообщили 6 декабря.
«Сегодня ушла Наталья Богомолова. Одна из лучших, легендарных мастеров мультипликата, из тех, кто создавал новое лицо советской анимации. Революционное кино Федора Хитрука — “История одного преступления” — стало стартом для многих впоследствии знаменитых новичков, часть из которых выдвинулась в режиссеры, часть осталась оттачивать “актерское” мастерство. Наташа осталась», — написал Капков.
Богомолова участвовала в создании более 200 мультфильмов, среди которых культовые «Винни-Пух», «Бобик в гостях у Барбоса», «Баба Яга против!», «Жил-был пес», «Каникулы в Простоквашино», «Халиф-аист» и упомянутый выше «Котенок по имени Гав».
Мультипликатор родилась в феврале 1940 года в Москве. С 19 лет до 21 года училась на курсах художников-мультипликаторов при «Союзмультфильме». По словам Капкова, Богомолова работала до 2015 года.