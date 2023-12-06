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6 декабря 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Филиппу Киркорову подарили куклу Аллы Пугачевой

Необычный подарок очень удивил артиста

На днях Филипп Киркоров выступил на концерте «Дорожного радио» в Санкт-Петербурге, где Владимир Емельяненко, художник по созданию авторских кукол, подарил ему мини-копию Аллы Пугачевой. 56-летний артист был очень удивлен, увидев куклу своей бывшей жены.

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«Боже, какая красота! Как похожа! Представляете?» — сказал певец.

Киркоров отметил, что художник точно воссоздал образ Пугачевой, и работа получилась «пугающе точной». «И да, я уже даже предвижу шутки и мемы на эту тему. Боялся бы их — ничего бы в своей жизни не делал», — добавил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров на дорожке концерта «Песня года» преподнес дорогой подарок Лолите в честь ее 60-летия.

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