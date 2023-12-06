Кардашьян сыграет адвоката, занимавшуюся ее разводом, в сериале

Ким Кардашьян | Источник: Legion-Media.ru

Ким Кардашьян получила главную роль в сериале, название которого пока не сообщается. Известно лишь, что она сыграет адвоката, специализирующегося на звездных разводах. Создатели проекта вдохновились образом Лоры Вассер, которая вела бракоразводный процесс Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также других голливудских знаменитостей.

Продюсером сериала выступит Райан Мерфи, который приглашал Кардашьян сниматься в последней части «Американской истории ужасов». Съемки начнутся в конце следующего года, а премьера первых серий состоится в начале 2025-го.