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6 декабря 2023, новость

Кардашьян сыграет адвоката, занимавшуюся ее разводом, в сериале

Звезда реалити-шоу снимется в новом проекте Райана Мерфи, ранее снявшего ее в «Американской истории ужасов»
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян | Источник: Legion-Media.ru

Ким Кардашьян получила главную роль в сериале, название которого пока не сообщается. Известно лишь, что она сыграет адвоката, специализирующегося на звездных разводах. Создатели проекта вдохновились образом Лоры Вассер, которая вела бракоразводный процесс Ким Кардашьян и Канье Уэста, а также других голливудских знаменитостей.

Продюсером сериала выступит Райан Мерфи, который приглашал Кардашьян сниматься в последней части «Американской истории ужасов». Съемки начнутся в конце следующего года, а премьера первых серий состоится в начале 2025-го.

Интересно, что в 2021 года Ким Кардашьян сдала экзамен в юридической школе, в которой училась несколько лет. Напомним, ее отец Роберт Кардашьян был известным в Голливуде адвокатом.

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