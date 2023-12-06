Лазарев официально назначен режиссером Театра Российской армии

Александр Лазарев-мл.

Народный артист России Александр Лазарев-мл. официально назначен главным режиссером Театра Российской армии. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, передает «Коммерсантъ».

В июне 2020 года от роли главного режиссера Театра отказался Борис Морозов, занимавший этот пост на протяжении 25 лет. В течение трех лет ему не находили замены.

В 2022-м издание «Российская газета» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу заявляло, что главным режиссером Театра Российской армии может стать Эмир Кустурица. Однако позднее артист пояснил, что планировал поставить на сцене ЦАТРА три спектакля.

«Я не становился директором, из-за английского слова director возникла путаница со словом “режиссер”. А я, конечно, буду ставить эти спектакли», — объяснял постановщик.