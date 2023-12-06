Джоли сообщила о начале работы над фильмом «Малефисента 3»

Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о работе над третьей частью фильма «Малефисента» в интервью The Wall Street Journal.

Артистка, сыгравшая главную роль в предыдущих частях, призналась, что студия Disney занялась созданием картины «Малефисента: Мать всех фей», однако детали сюжета нового проекта и дату его выхода раскрывать не стала.

Первый и второй фильм о Малефисенте вышли в 2014 и 2019 годах, заработав в прокате 759 и 491 миллион долларов соответственно.

В основе картин лежит история становления злой колдуньи Малефисенты, из-за проклятья которой принцесса по имени Аврора (ее в проекте играет Эль Фаннинг) уколола палец веретеном и заснула вечным сном.