Наверх
6 декабря 2023, новость

Джоли сообщила о начале работы над фильмом «Малефисента 3»

Актриса рассказала, что студия Disney занялась созданием картины «Малефисента: Мать всех фей»
Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»
Анджелина Джоли в фильме «Малефисента»

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о работе над третьей частью фильма «Малефисента» в интервью The Wall Street Journal.

Артистка, сыгравшая главную роль в предыдущих частях, призналась, что студия Disney занялась созданием картины «Малефисента: Мать всех фей», однако детали сюжета нового проекта и дату его выхода раскрывать не стала.

Первый и второй фильм о Малефисенте вышли в 2014 и 2019 годах, заработав в прокате 759 и 491 миллион долларов соответственно.

В основе картин лежит история становления злой колдуньи Малефисенты, из-за проклятья которой принцесса по имени Аврора (ее в проекте играет Эль Фаннинг) уколола палец веретеном и заснула вечным сном.

Ранее Анджелина Джоли приступила к съемкам в фильме Пабло Ларраина «Мария» в роли оперной певицы Марии Каллас.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Малефисента: Мать всех фей
Малефисента: Владычица тьмы
Анджелина Джоли с детьми
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Эль Фаннинг
Elle Fanning
Малефисента
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Питт обвинил Джоли в сговоре с российским олигархом
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Анджелина Джоли в образе Марии Каллас
Анджелина Джоли играет оперную диву: первые кадры в образе
Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева повторила знаменитый кинообраз Анджелины Джоли
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли получила работу на Бродвее благодаря дочери
Екатерина Климова/Анджелина Джоли (фото: соцсети)
Екатерина Климова ответила на сравнения с бывшими женами Брэда Питта
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли и Холли Берри снимутся в шпионском триллере
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли сыграет оперную диву Марию Каллас
Сальма Хайек
Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли лучшим режиссером
Сальма Хайек и Анджелина Джоли
Анджелина Джоли снимет Сальму Хайек в своем новом фильме
титаник
Российские зрители назвали самую красивую пару из кино
От Белль до Ариэль: с кого срисованы герои и принцессы Disney
Ирина Безрукова
Безрукова и сын Верника на премьере нового фильма с Джоли
Анджелина Джоли в фильме «Вечные»
«Вечные» с Джоли стал самым низкооцененным фильмом Marvel
Анджелина Джоли
Джоли и команда «Вечных» ушли на самоизоляцию из-за коронавируса
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Джоли появилась на премьере «Вечных» с детьми
Анджелина Джоли в фильме «Вечные»
Джоли рассказала, почему согласилась на роль супергероини
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли завела инстаграм и побила рекорд Энистон
oktrailer 3318791867085
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Анджелина Джоли в фильме «Вечные»
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Анджелина Джоли снялась в необычном образе: первые кадры
Брэд Питт и Анджелина Джоли в фильме «Мистер и миссис Смит»
«Мистер и миссис Смит» с Джоли и Питтом получит ремейк
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Медиатор» (3 сезон)
Медиатор
Трейлер (3 сезон)
Кадр из фильма «Елки 10»
Елки 10
Трейлер
Кадр из фильма «Танцуй, Селедка!»
Танцуй, Селедка!
Трейлер
Боб Марли: Одна любовь
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Оставь мир позади»
Оставь мир позади
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Сны Алисы»
Сны Алисы
Трейлер
Кадр из фильма «Самая большая Луна»
Самая большая Луна
Трейлер №2
Кадр из сериала «Настоящий детектив» (4 сезон)
Настоящий детектив
Трейлер (4 сезон, англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь