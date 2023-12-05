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5 декабря 2023, новость

Николас Кейдж заявил о завершении карьеры

Актер заявил, что присматривается к финалу голливудской карьеры
Николас Кейдж
Николас Кейдж | Источник: Legion-Media.ru

Один из самых плодовитых актеров Голливуда Николас Кейдж подумывает о завершении карьеры. Артист, которому скоро исполнится 60 лет, заявил Vanity Fair, что почти закончил сниматься в кино.

«Возможно, во мне осталось еще три или четыре фильма», — отметил Кейдж в разговоре с журналистами.

«Я чувствую, что сказал то, что должен был сказать в кино. Я думаю, что я сделал все возможное… Я хочу попрощаться на высокой ноте», — прокомментировал завершение карьеры знаменитый артист.

Кейдж добавил, что его отец умер в 75 лет, и, по его расчетам, ему осталось всего 15 лет. «Что я хочу делать с этими 15 годами, используя моего отца в качестве модели?», — спросил отец троих детей. «Мне очень ясно пришло в голову, что я хочу провести время со своей семьей… Я начинаю закреплять этот план», — добавил он. 

Тем не менее, Кейдж сказал, что готов попробовать себя в других формах актерского мастерства, например, в телесериале, чего он никогда не делал.

Кейдж снялся более чем в 100 художественных фильмах после своей главной роли в фильме «Девушка из долины» 1983 года, потом он получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Покидая Лас-Вегас» в 1996 году. Только в 2023 году он получил шесть наград (включая фильм под названием «Папа из спецназа»). Его нынешняя комедия «Герой наших снов» принесла актеру одни из лучших восторженных отзывов в его карьере.

Обещание Кейджа «осталось еще три из четырех фильмов», по-видимому, не включает его четыре предстоящих фильма, перечисленных на IMDB, которые находятся на разных стадиях производства. В прошлом месяце Кейдж заявил, что планирует снизить скорость создания фильмов после того, как ему исполнится 60 лет.

Ранее Николас Кейдж рассказал о съемках в низкобюджетных фильмах из-за долгов и подчеркнул, что работа всегда была его «ангелом-хранителем».

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