Киркоров с детьми, Лорак, Чеботина: все звезды на премьере фильма «Елки 10»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239810&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Больше всех зрители ждали Филиппа Киркорова, который сыграл в фильме небольшую роль, а также исполнил к нему саундтрек. На премьеру артист пришел с детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а также звездными друзьями — Ани Лорак, Жасмин, Тимуром Хайдаровым и Татьяной Тур.

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«Некоторые сцены снимались у меня дома. Это было практически в 40-градусную жару. Мы надели тулупы, мы играли холод, но согрели его своим теплом», — признался артист.

В день премьеры фильма дочь артиста Алла-Виктория отмечала 12-летие, и ее пришли поздравить одноклассники. Интересно, что участвовать в фильме она отказалась. Знаменитый отец отметил, что девочка категорически отказывается быть артисткой. Роль дочери Киркорова в киноленте сыграла Ника Левкина, дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина.

Юбилейная, десятая часть легендарной новогодней франшизы «Елки» состоит из четырех новелл, имеющих общую сюжетную линию. Действие картины, по традиции, разворачивается в новогоднюю ночь, где всегда есть место чуду.

В широкий прокат фильм «Елки 10» выходит 7 декабря.