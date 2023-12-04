Киркоров с детьми, Лорак, Чеботина: все звезды на премьере фильма «Елки 10»

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Елки 10». Фильм представил шоураннер Евгений Кулик, а также актеры, сыгравшие главные роли, среди которых были Елена Валюшкина, Егор Корешков, Регина Тодоренко, Эльдар Калимулин, Даня Киселев, Даша Дошик и другие.
Больше всех зрители ждали Филиппа Киркорова, который сыграл в фильме небольшую роль, а также исполнил к нему саундтрек. На премьеру артист пришел с детьми — дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином, а также звездными друзьями — Ани Лорак, Жасмин, Тимуром Хайдаровым и Татьяной Тур.
«Некоторые сцены снимались у меня дома. Это было практически в 40-градусную жару. Мы надели тулупы, мы играли холод, но согрели его своим теплом», — признался артист.
В день премьеры фильма дочь артиста Алла-Виктория отмечала 12-летие, и ее пришли поздравить одноклассники. Интересно, что участвовать в фильме она отказалась. Знаменитый отец отметил, что девочка категорически отказывается быть артисткой. Роль дочери Киркорова в киноленте сыграла Ника Левкина, дочь экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина.
Звездными гостями премьеры также стали Валерия и Иосиф Пригожин, Наталья Подольская, Виктория Лопырева, Влад Топалов, поддержавший на мероприятии супругу Регину Тодоренко, Люся Чеботина, Дмитрий Красилов и многие другие.
Юбилейная, десятая часть легендарной новогодней франшизы «Елки» состоит из четырех новелл, имеющих общую сюжетную линию. Действие картины, по традиции, разворачивается в новогоднюю ночь, где всегда есть место чуду.
В широкий прокат фильм «Елки 10» выходит 7 декабря.