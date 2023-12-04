Наверх
4 декабря 2023, новость

Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами

Марк Шеппард вышел на связь из больницы
Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное»
Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Марк Шеппард сообщил о своей госпитализации в своей соцсети.

Шеппард рассказал, что потерял сознание у себя дома. В таком состоянии его нашла жена, которая вызывала «скорую». Артист перенес шесть инфарктов, а реанимировали его как минимум четыре раза. Он поблагодарил врачей, которые оказали ему медицинскую помощь. Актер признался, что находился в критическом состоянии.

На данный момент Шеппард чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы. Артиста поддержали друзья и коллеги в комментариях. Среди них Миша Коллинз, Фелиша ДэйСебастьян РошеДжон БарроуменМишель Гомес.

«Марк! Тебе не нужно становиться лучшим во всем! Шесть инфарктов? Два или три было бы достаточно впечатляюще. Ты нас впечатлил, ясно? А теперь прекращай это, подлечись и возвращайся к нам. Люблю тебя, приятель», — написал актер Миша Коллинз.

Марк Шеппард известен по роли демона Кроули в сериале «Сверхъестественное». В его фильмографии более 50 ролей. Он также снимался в таких проектах, как «Светлячок», «Доктор Кто», «Секретные материалы», «Роковой патруль», «Зачарованные», «Белый воротничок».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Белый воротничок
Зачарованные
Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта
Роковой патруль
Роковой патруль
Доктор Кто
Михаил Боярский
Жена Михаила Боярского сообщила о состоянии артиста
Сверхъестественное
Секретные материалы
Секретные материалы
Шэннен Доэрти
Звезда «Зачарованных» верит в свою победу над раком
Марк Шеппард
Марк Шеппард
Mark Sheppard
Светлячок
Михаил Боярский
В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа
Александр Митта
Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии
Джереми Реннер
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Кадр из фильма «Все еще: Фильм Майкла Дж. Фокса»
Звезда фильма «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни
Юрий Соломин
В Малом театре прокомментировали информацию о состоянии Соломина
Деми Мур и Брюс Уиллис
Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
Светлана Светличная
83-летнюю Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней
Светлана Светличная
Друг семьи Светличной опроверг слухи о ее насильственной отправке в стационар
Павел Баршак
Избитого актера Павла Баршака выписали из больницы
Павел Баршак
Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис теряет языковые навыки
Кристина Асмус
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Павел Баршак
Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения
Павел Баршак
Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер
Николай Дроздов
86-летний Николай Дроздов возмутился слухами о раке
Кевин Спейси
Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт
Кристина Асмус
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Кристина Асмус
Кристина Асмус эмоционально сообщила о переломе ноги
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса рассказала о прогрессирующей болезни актера
Лидия Федосеева-Шукшина
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала о здоровье бабушки после инсульта
Софи Лорен
89-летняя Софи Лорен попала в больницу с переломом бедра
Шэннен Доэрти, 2015 год
Звезда «Зачарованных» в слезах рассказала о борьбе с раком мозга
Юлия Пересильд
Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова не смогла «выползти» на сцену из-за отравления
Станислав Любшин
Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве
Кристина Асмус
Кристина Асмус попала в больницу на съемках
Лариса Голубкина
83-летняя Голубкина уточнила информацию о своей госпитализации
Кристина Асмус
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Николай Ефремов
Выпавшего из окна сына Ефремова выписали из больницы
Игорь Ясулович
Состояние 81-летнего Игоря Ясуловича вновь ухудшилось
Глеб Панфилов
Стало известно о состоянии 89-летнего Глеба Панфилова после инсульта
Юрий Назаров
86-летний Юрий Назаров упал в метро и попал в больницу
Ирина Мирошниченко
81-летняя Мирошниченко попала в больницу в тяжелом состоянии
Игорь Ясулович
81-летний Ясулович «гусарит» в палате на фоне улучшения состояния
Игорь Ясулович
Состояние попавшего в больницу 81-летнего Ясуловича улучшилось
Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова попала в больницу
Данил Плужников в шоу «Голос. Дети»
Победитель «Голос. Дети» рассказал о борьбе с болезнью
Джонни Депп
Джонни Депп потерял сознание и был госпитализирован
Иван Краско
92-летний Краско после госпитализации чувствует себя «все лучше»
Александр Домогаров и Александр Домогаров-мл.
Александр Домогаров заступился за сына после критики
Игорь Ясулович
81-летний актер Ясулович госпитализирован в Москве
Иван Краско
Стало известно об улучшении состояния 92-летнего Ивана Краско
Николай Дроздов
86-летнего Николая Дроздова госпитализировали в Москве
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Крик. Ночь перед Рождеством»
Крик. Ночь перед Рождеством
Дублированный трейлер
Букины
Букины
Трейлер
Halo
Halo
Тизер (2 сезон, англ.)
Дом дракона
Дом Дракона
Тизер (2 сезон, англ.)
Пацаны
Пацаны
Тизер (4 сезон, англ.)
Кадр из сериала «Фоллаут»
Фоллаут
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»
Годзилла и Конг: Новая империя
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Судимость»
Криминальное прошлое
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь