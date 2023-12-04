Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами

Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Марк Шеппард сообщил о своей госпитализации в своей соцсети.

Шеппард рассказал, что потерял сознание у себя дома. В таком состоянии его нашла жена, которая вызывала «скорую». Артист перенес шесть инфарктов, а реанимировали его как минимум четыре раза. Он поблагодарил врачей, которые оказали ему медицинскую помощь. Актер признался, что находился в критическом состоянии.