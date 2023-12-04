Мама Александра Петрова переживает из-за критики в его адрес

Александр Петров с женой Викторией

Алевтина Петрова, мама Александра Петрова, призналась, что очень переживает из-за того, что ее сына критикует общественность из-за изменений в личной жизни. Как известно, недавно он женился на 22-летней Виктории Антоновой, ради которой бросил актрису Стасю Милославскую. С ней 34-летний актер встречался с 2019 года.

«Он переживает. Переживаю и я, конечно. Потому что пишут очень много негатива. Человек не может быть идеален. Он может кому-то нравиться, кому-то — нет. Мне кажется, негатив просто делает его сильнее. Он идет дальше, несмотря ни на что», — призналась мать звезды фильма «Стрельцов».