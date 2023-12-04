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4 декабря 2023, новость

Мама Александра Петрова переживает из-за критики в его адрес

Алевтина Петрова отметила, что самого актера негатив делает сильнее
Александр Петров с женой Викторией
Александр Петров с женой Викторией

Алевтина Петрова, мама Александра Петрова, призналась, что очень переживает из-за того, что ее сына критикует общественность из-за изменений в личной жизни. Как известно, недавно он женился на 22-летней Виктории Антоновой, ради которой бросил актрису Стасю Милославскую. С ней 34-летний актер встречался с 2019 года.

«Он переживает. Переживаю и я, конечно. Потому что пишут очень много негатива. Человек не может быть идеален. Он может кому-то нравиться, кому-то — нет. Мне кажется, негатив просто делает его сильнее. Он идет дальше, несмотря ни на что», — призналась мать звезды фильма «Стрельцов».

Напомним, Александр Петров познакомился со своей избранницей на улице и спустя несколько свиданий понял, что хочет на ней жениться. Пара расписалась в середине сентября, а в конце ноября сыграла роскошную свадьбу.

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