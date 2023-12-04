Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ

Владимир Машков — российский актер театра и кино, народный артист России. В кино дебютировал в 1989 году, но народная слава пришла к нему после 1995 года — после съемок в таких фильмах, как «Лимита», «Подмосковные вечера», «Американская дочь». В 1997 году Владимир Машков сыграл главную роль в фильме «Вор» — одном из немногих отечественных фильмов, номинированных на «Оскар». В фильмографии актера — десятки самых разноплановых ролей. С 2018 года является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.