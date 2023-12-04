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4 декабря 2023, новость

Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ

За актера проголосовали 176 человек, против — 20
владимир машков
владимир машков | Источник: Legion-Media.ru

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель счетной комиссии Сергей Морозов подвел итоги голосования: за Машкова высказались 176 человек, против — 20.

«По результатам тайного голосования по выбору председателя Союза театральных деятелей РФ, в соответствии с действующим уставом Союза театральных деятелей РФ, счетная комиссия считает избранным председателем… сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова», — заявил Морозов.

Пост председателя Союза театральных деятелей РФ ранее занимал актер Александр Калягин, он находился на этой должности почти 30 лет.

Владимир Машков —  российский актер театра и кино, народный артист России. В кино дебютировал в 1989 году, но народная слава пришла к нему после 1995 года — после съемок в таких фильмах, как «Лимита», «Подмосковные вечера», «Американская дочь». В 1997 году Владимир Машков сыграл главную роль в фильме «Вор» — одном из немногих отечественных фильмов, номинированных на «Оскар». В фильмографии актера — десятки самых разноплановых ролей. С 2018 года является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.  

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