Машков избран председателем Союза театральных деятелей РФ

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер Владимир Машков избран новым председателем Союза театральных деятелей Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.
Председатель счетной комиссии Сергей Морозов подвел итоги голосования: за Машкова высказались 176 человек, против — 20.
«По результатам тайного голосования по выбору председателя Союза театральных деятелей РФ, в соответствии с действующим уставом Союза театральных деятелей РФ, счетная комиссия считает избранным председателем… сроком на пять лет Владимира Львовича Машкова», — заявил Морозов.
Пост председателя Союза театральных деятелей РФ ранее занимал актер Александр Калягин, он находился на этой должности почти 30 лет.
Владимир Машков — российский актер театра и кино, народный артист России. В кино дебютировал в 1989 году, но народная слава пришла к нему после 1995 года — после съемок в таких фильмах, как «Лимита», «Подмосковные вечера», «Американская дочь». В 1997 году Владимир Машков сыграл главную роль в фильме «Вор» — одном из немногих отечественных фильмов, номинированных на «Оскар». В фильмографии актера — десятки самых разноплановых ролей. С 2018 года является художественным руководителем Московского театра Олега Табакова.
27 ноября Владимир Машков отметил свое 60-летие.