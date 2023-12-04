Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала об «историческом» переезде актрисы

Лидия Федосеева-Шукшина

Дочери актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной телеведущая Мария Шукшина и Ольга переселили мать из квартиры в центре Москвы, где та жила последние десятилетия, в двухкомнатную квартиру за МКАД. Об этом они рассказали в передаче «Звезды сошлись».

Ольга Шукшина уточнила, что все родственники актрисы приняли это коллегиальное решение, и назвала его «историческим» и «естественным». За 85-летней артисткой ухаживает помощница.

«Я мучаюсь с позвоночником, поэтому пока мы маму перевезли. Так будет лучше всем. У нее есть помощница по хозяйству, ей во всем помогает», — заявила Ольга.

Накануне Федосеева-Шукшина в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым обратилась к внучке Анне с просьбой оставить борьбу за квартиру в Москве.

«Квартира должна перейти Ольге. Она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление — делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной. Аня, ты носишь фамилию Шукшина. По праву ли ты ее носишь? У тебя растет ребенок, который будет знать, что случилось. Мне очень недолго осталось», — возмутилась Федосеева-Шукшина.