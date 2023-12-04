Жена Михаила Боярского сообщила о состоянии артиста

Михаил Боярский

Жена российского музыканта и актера театра и кино Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан рассказала о его состоянии после госпитализации с инфарктом. Об этом сообщается в Telegram-канале iz.ru.

Супруга артиста поведала, что с Боярским все хорошо, а также отметила, что 4 декабря его выпишут из Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.

28 ноября сообщалось, что Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.