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4 декабря 2023, новость

Уилл Смит рассказал о работе над фильмом «Я – легенда 2»

Актер заявил, что его герой из первой части вернется в продолжении
Уилл Смит
Уилл Смит | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Уилл Смит сообщил, что работа над продолжением фильма про зомби-апокалипсис «Я — легенда» ведется — это будет продолжение. Об этом он заявил, выступая на Международном кинофестивале на Красном море в Саудовской Аравии, передает журнал Screen Daily.

Смит рассказал, что у него должен состояться телефонный разговор с актером Майклом Б. Джорданом, который также участвует в съемках сиквела фильма. «Сценарий только что пришел… Наверное, я выдаю слишком много информации…» — сказал он.

Актер отметил, что, хотя его персонаж Роберт Невилл умирает в конце первого фильма, дополнительные материалы на DVD содержат альтернативный финал, в котором персонаж выживает.

«Мы будем использовать мифологию DVD-версии, в которой жил мой персонаж», — сказал Смит и подчеркнул, что больше ничего не может сказать.

В феврале сообщалось, что «Я — легенда 2» с Уиллом Смитом будет вдохновлена сериалом «Одни из нас».

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