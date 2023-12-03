Филипп Киркоров хочет поселить Орнеллу Мути в своем пентхаусе

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров понадеялся, что итальянская актриса Орнелла Мути поселится в его пентхаусе при следующем визите в Россию. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!».

Как отметили в шоу, Орнелла Мути оценила внешность Филиппа Киркорова после его пластики. Она подписала фотографию артиста «горячим сообщением с сердечками». Певец признался, что польщен вниманием со стороны звезды фильма «Укрощение строптивого».

«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — заявил исполнитель.