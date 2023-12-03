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3 декабря 2023, новость

Филипп Киркоров хочет поселить Орнеллу Мути в своем пентхаусе

Артист надеется, что звезда «Укрощения строптивого» будет его гостьей во время визита в Россию
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров понадеялся, что итальянская актриса Орнелла Мути поселится в его пентхаусе при следующем визите в Россию. Об этом сообщили в программе «Ты не поверишь!».

Как отметили в шоу, Орнелла Мути оценила внешность Филиппа Киркорова после его пластики. Она подписала фотографию артиста «горячим сообщением с сердечками». Певец признался, что польщен вниманием со стороны звезды фильма «Укрощение строптивого».

«Я, конечно, не Челентано, но приятно. Это же легенда, Орнелла Мути!» — заявил исполнитель.

В ноябре итальянская актриса приехала в Москву с постановкой «Героическая жизнь гения», которая посвящена композитору Людвигу Бетховену и его музыке. Спектакль показали в Театре на Таганке. Во время визита в Россию Орнелла Мути призналась, что хотела бы поработать с российскими режиссерами.

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