Сергей Астахов признался в шоу Кудрявцевой про болезнь дочери

Сергей Астахов | Источник: PersonaStars

Актер Сергей Астахов признался в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», что его дочь Мария страдает от анорексии.

Астахов рассказал, что его дочь начала худеть нездоровым способом по незнанию. По словам артиста, в один день девушка решила перестать есть. Актер уточнил, что дочь также пыталась сбросить несколько килограмм с помощью сомнительных таблеток. Как отметил артист, это длилось на протяжении нескольких лет. В итоге он заставил Марию обратиться ко врачу.

«Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: “Пойдешь в больницу”», — поделился актер.

Астахов заплатил за лечение дочери 600 тысяч рублей. Артист признался, что знает все об анорексии. Он назвал эту болезнь очень сложной. Он отметил, что сильно переживает и боится за здоровье дочери.

По словам актера, в какой-то момент организм его дочери перестал воспринимать еду. Астахов рассказал, как они сидели в ресторане, девушка съела рис с креветками, и ей стало плохо. На данный момент Мария весит 48 кг при росте 172 см.