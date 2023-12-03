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3 декабря 2023, новость

14-летняя Анна Пересильд рассказала о съемках в «Слове пацана»

Дочь Алексея Учителя призналась, что отец был против ее съемок в сериале
Кадр из сериала «Слово пацана»
Кадр из сериала «Слово пацана»

Дочь актрисы Юлии Пересильд Анна Пересильд, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», призналась, что впервые в жизни поцеловалась на съемках шоу. Ее слова передает «СтарХит».

«Я переживала, но мне повезло с моим партнером (Рузиль Минекаев — прим. ред.), он относился ко мне как к сестренке. Он понимал, что я переживаю, волнуюсь, поддерживал», — призналась 14-летняя артистка.

Издание подчеркивает, что к съемкам в проекте скептически относился отец Анны режиссер Алексей Учитель — его смущало количество откровенных и жестоких сцен в сериале.

«Не могу сказать, что он запрещал сниматься в сериале. Мне сложно что-то запретить. Он был против, скорее. Тяжелый сценарий, тяжелая роль… Но я его как-то переубедила. Это было очень тяжело и долго, но я это сделала. Сказала, что мне это очень интересно, что я должна там сниматься», — отметила девочка.

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Актриса Юлия Пересильд воспитывает двоих детей от режиссера Алексея Учителя, которые уже несколько лет снимаются в кино. Старшая дочь Анна (родилась в 2009 году) появилась в трех фильмах и прошлым летом получила престижную кинонаграду за роль в фильме «Тибра», а младшая Мария (родилась в 2013 году) дебютировала в фильме «Цой», где сыграла сына музыканта.

Накануне стало известно, что сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» бьет рекорды по просмотрам и получает высокие зрительские оценки. 

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