Наверх
2 декабря 2023, новость

Джулия Робертс рассказала о мрачном варианте финала «Красотки»

Актриса призналась, что изначально планировалось снять драму
Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка», 1990 год
Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка», 1990 год

56-летняя актриса Джулия Робертс в передаче «Шоу Грэма Нортона» рассказала о мрачном варианте финала фильма «Красотка», в котором сыграла главную роль. Ее цитирует Daily Mail.

Джулия Робертс воплотила в «Красотке» образ проститутки Вивиан, которую «покупает» главный герой по имени Эдвард в исполнении Ричарда Гира.

«Фильм должен был быть гораздо мрачнее, он назывался “Три тысячи долларов” (цена, которую Эдвард платит, чтобы провести ночь с Вивиан). Вивиан [по сценарию] была наркоманкой, и в финале Эдвард оставляет ее на обочине, бросает в нее деньги и уезжает», — объяснила она.

По словам Робертс, она очень гордилась, получив роль в такой драме.

«А потом продюсерская компания схлопнулась, фильм отменился, и я была разбита. А потом за него взялись Disney, чего нельзя было предсказать, и сделали смешным», — рассказала она. 

Ранее Джулия Робертс посетила премьеру фильма «Оставь мир позади» со своим участием

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Судимость»
Криминальное прошлое
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Предчувствие»
Предчувствие
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Всемирный потоп»
Всемирный потоп
Трейлер (англ.)
Память
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Онегин»
Онегин
Трейлер
Кадр из фильма «Воздух»
Воздух
Трейлер
vktrailer-220787057_456355640
Правда
Трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь