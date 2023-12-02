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2 декабря 2023, новость

Марина Александрова завершила съемки в сериале «Екатерина»

Актриса попрощалась с ролью императрицы словом «Виват!»
Марина Александрова на съемках сериала «Екатерина» (4 сезон)
Марина Александрова на съемках сериала «Екатерина» (4 сезон)

Актриса Марина Александрова опубликовала в своей соцсети трогательный пост, посвященный завершению съемок в сериале «Екатерина» про российскую императрицу.

«Еще в театральном институте я говорила, что очень хочу сыграть мужскую роль... Императрица позволила мне это сделать, только в женском обличии! Я с благодарностью буду вспоминать Екатерину, ведь в истории России было лишь два великих императора, и одна из них женщина! Виват, Екатерина Великая!» — написала Александрова.

Она считает, что сценарий проекта наилучшим образом подходит для того, чтобы понять Екатерину Великую и ее страсть к мужчинам и своей стране. Александрова снялась во всех четырех сезонах сериала. Она призналась, что ей было непросто расстаться с шоу, в котором она снималась на протяжении шести лет.

«Мы заканчиваем эту историю зимой, сценой в которой заключительными словами моей героини были: “Воздух, хочу на воздух…”. Симптоматично.», — резюмировала артистка.

Ранее Марина Александрова иронично высказалась об «Императрицах» с Юлией Пересильд

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