Марина Александрова завершила съемки в сериале «Екатерина»

Марина Александрова на съемках сериала «Екатерина» (4 сезон)

Актриса Марина Александрова опубликовала в своей соцсети трогательный пост, посвященный завершению съемок в сериале «Екатерина» про российскую императрицу.

«Еще в театральном институте я говорила, что очень хочу сыграть мужскую роль... Императрица позволила мне это сделать, только в женском обличии! Я с благодарностью буду вспоминать Екатерину, ведь в истории России было лишь два великих императора, и одна из них женщина! Виват, Екатерина Великая!» — написала Александрова.

Она считает, что сценарий проекта наилучшим образом подходит для того, чтобы понять Екатерину Великую и ее страсть к мужчинам и своей стране. Александрова снялась во всех четырех сезонах сериала. Она призналась, что ей было непросто расстаться с шоу, в котором она снималась на протяжении шести лет.

«Мы заканчиваем эту историю зимой, сценой в которой заключительными словами моей героини были: “Воздух, хочу на воздух…”. Симптоматично.», — резюмировала артистка.