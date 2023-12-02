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2 декабря 2023, новость

Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука

Актер признался, что очень трепетно относится к своему персонажу
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»
Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»

Актер Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука из вселенной комиксов и кино Marvel. Его цитирует Collider.

По словам Холланда, он в четвертый раз сыграет Человека-паука только при наличии достойного сценария.

«Все, что я могу сказать — мы активно участвуем в переговорах о том, как потенциально может выглядеть четвертое появление моего персонажа. Сможем ли мы найти способ отдать должное персонажу — это другой вопрос», — сказал он.

Холланд уточнил, что очень трепетно относится к своему герою.

«Мне очень, очень повезло, что мы работали над франшизой, становившейся лучше и успешнее с каждым фильмом, что редкость, и я хочу защищать это наследие. Так что делать еще один просто ради того, чтобы сделать, я не буду. Нужно, чтобы все было достойно персонажа», — сказал он. 

Напомним, что роль Питера Паркера принесла Тому Холланду широкую известность. Он присоединился к команде Мстителей в 19-летнем возрасте в фильме «Первый мститель: Противостояние» и стал самым юным экранным Человеком-пауком.

Ранее Холланд объявил о перерыве в актерской карьере, признавшись, что его крайне утомила работа над ролью в сериале «Переполненная комната».

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