Том Холланд в фильме «Человек-паук: Возвращение домой»

Актер Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука из вселенной комиксов и кино Marvel. Его цитирует Collider.

По словам Холланда, он в четвертый раз сыграет Человека-паука только при наличии достойного сценария.

«Все, что я могу сказать — мы активно участвуем в переговорах о том, как потенциально может выглядеть четвертое появление моего персонажа. Сможем ли мы найти способ отдать должное персонажу — это другой вопрос», — сказал он.

Холланд уточнил, что очень трепетно относится к своему герою.

«Мне очень, очень повезло, что мы работали над франшизой, становившейся лучше и успешнее с каждым фильмом, что редкость, и я хочу защищать это наследие. Так что делать еще один просто ради того, чтобы сделать, я не буду. Нужно, чтобы все было достойно персонажа», — сказал он.

Напомним, что роль Питера Паркера принесла Тому Холланду широкую известность. Он присоединился к команде Мстителей в 19-летнем возрасте в фильме «Первый мститель: Противостояние» и стал самым юным экранным Человеком-пауком.