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1 декабря 2023, новость

Пересильд заинтриговала фото с экс-ведущим «Модного приговора»

Поклонники предположили, что актриса и историк моды готовят совместный проект

Юлия Пересильд и Александр Васильев стали гостями дизайнера Дмитрия Логинова, который разместил совместное фото с ними в личном блоге.

«Сегодня у нас в гостях целое созвездие», — подписал кадр модельер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, пока не известно, по какому поводу актриса и историк моды собрались у дизайнера одежды. Некоторые пользователи сети предположили, что они готовят совместный проект. Ранее Васильев, комментируя стиль Пересильд, говорил, что она очень красива и женственна.

Напомним, Александр Васильев известен благодаря шоу «Модный приговор» на «Первом канале», которое он вел с 2017 по 2022 год. После начала специальной военной операции на Украине программа перестала выходить в эфир.

Как стало известно в октябре, программа вернется в сетку вещания в скором будущем, но уже без Васильева — по словам историка моды, он покинул свой пост по обоюдному согласию с руководством канала, и в настоящее время на его место рассматривают нескольких кандидатов.

Также не так давно ходили слухи, что Александр Васильев эмигрировал в Европу. Однако он эту информацию опровергает.

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