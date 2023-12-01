Пересильд заинтриговала фото с экс-ведущим «Модного приговора»

Юлия Пересильд и Александр Васильев стали гостями дизайнера Дмитрия Логинова, который разместил совместное фото с ними в личном блоге.

«Сегодня у нас в гостях целое созвездие», — подписал кадр модельер.

<div id="vk_post_-48064554_30332"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_30332", -48064554, 30332, 'UNq-5X5TQ-8Xgbxo-onc-riNQjk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, пока не известно, по какому поводу актриса и историк моды собрались у дизайнера одежды. Некоторые пользователи сети предположили, что они готовят совместный проект. Ранее Васильев, комментируя стиль Пересильд, говорил, что она очень красива и женственна.

Напомним, Александр Васильев известен благодаря шоу «Модный приговор» на «Первом канале», которое он вел с 2017 по 2022 год. После начала специальной военной операции на Украине программа перестала выходить в эфир.

Как стало известно в октябре, программа вернется в сетку вещания в скором будущем, но уже без Васильева — по словам историка моды, он покинул свой пост по обоюдному согласию с руководством канала, и в настоящее время на его место рассматривают нескольких кандидатов.