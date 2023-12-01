Актер из «Слова пацана» рассказал о работе с Иваном Янковским

Иван Янковский

Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач в интервью news.ru признался, что ему было комфортно работать с исполнителем главной роли Иваном Янковским.

«Иван Янковский — друг нашей семьи, мой отчим (актер Антон Богданов. — Ред.) с ним много работал. Он не только отличный как актер, но и как человек, товарищ. Пока мы с ним не встретились на съемках, я с ним не общался особо. Он мог зайти к нам в вагончик, спросить: “Как дела, пацаны?”, предложить: “Давайте сцены порепетируем”», — вспомнил Кемстач.

По словам 15-летнего артиста, он несколько раз беседовал со старшим коллегой о жизни, завтракал и ужинал с ним. При этом Кемстач признался, что готовился к своей роли по роликам в интернете и рассказам бабушки и дедушки.