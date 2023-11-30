Киркоров признался, что является поклонником Биковича, вручая ему награду

Певец Филипп Киркоров признался, что с большим удовольствием отдавал награду премии «Золотой граммофон» актеру Милошу Биковичу. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».
«Я являюсь большим поклонником Милоша Биковича. Потому что он потрясающий артист, актер, хороший парень и вообще красавчик», — признался исполнитель.
Награждение прошло 29 ноября в «Крокус Сити Холле». При этом о награде Биковича стало известно еще 24 ноября — ведущая телеканала Ru.tv в прямом эфире проговорилась о статуэтке актера и намекнула на то, что исполнитель может не заслуживать ее.
Бикович получил награду в специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года». Звезда «Холопа» недавно записал первый сольный трек на русском языке «Танцуешь со мной».
Напомним, что актер снимается в главной роли в сериале «Дайте шоу!». Бикович воплотит на экране известного певца. Ради проекта он даже решился на кардинальную смену имиджа и перекрасился в блонд.