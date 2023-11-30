Киркоров признался, что является поклонником Биковича, вручая ему награду

Певец Филипп Киркоров признался, что с большим удовольствием отдавал награду премии «Золотой граммофон» актеру Милошу Биковичу. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Я являюсь большим поклонником Милоша Биковича. Потому что он потрясающий артист, актер, хороший парень и вообще красавчик», — признался исполнитель.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239798&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Награждение прошло 29 ноября в «Крокус Сити Холле». При этом о награде Биковича стало известно еще 24 ноября — ведущая телеканала Ru.tv в прямом эфире проговорилась о статуэтке актера и намекнула на то, что исполнитель может не заслуживать ее.

Бикович получил награду в специальной номинации «Музыкальный киноэксперимент года». Звезда «Холопа» недавно записал первый сольный трек на русском языке «Танцуешь со мной».