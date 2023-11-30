Звезда «Зачарованных» верит в свою победу над раком

Шэннен Доэрти | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Шэннен Доэрти, известная по сериалам «Беверли-Хиллз 90210» и «Зачарованные», призналась, что не намерена сдаваться в своей борьбе с раком. Ее слова передает издание People.

«Я не перестала жить, любить и творить. Я не перестала надеяться, что все изменится к лучшему. Я просто не... я не закончила», — заявила артистка, улыбаясь.

Доэрти добавила, что ею также движет желание доказать людям, что человек с подобным диагнозом может работать и его не надо сразу же «отправлять на пенсию».

«Мои лучшие воспоминания еще впереди. Я молюсь, не прося слишком много. Просыпаюсь и ложусь спать с благодарностью. Это связывает меня с высшими силами и духовностью. Моя вера — это моя мантра», — подчеркнула актриса.

Шэннен Доэрти борется с онкологией с 2015 года. Сначала у актрисы диагностировали рак груди. После мастэктомии и курсов химиотерапии звезда сообщила о ремиссии, однако в феврале 2020-го у Доэрти диагностировали рак молочных желез четвертой стадии.