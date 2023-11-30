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30 ноября 2023, новость

Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»

Фрэнсис Стернхаген, сыгравшая Банни Макдугал, скончалась в возрасте 93 лет
Фрэнсис Стернхаген
Фрэнсис Стернхаген | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась. Об этом сообщает портал People, ссылаясь на заявление семьи.

Артистка, известная своими ролями прежде всего в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», ушла из жизни на 94-м году своей жизни. Сообщается, что она скончалась от естественных причин.

Стернхаген начала свою кинокарьеру в 1948 году и снялась в общей сложности в 91 фильме. Ее последнее появление на съемочной площадке было в фильме «А вот и она» в 2013 году.

Фрэнсис Стернхаген в роли Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе»
Фрэнсис Стернхаген в роли Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе»

За свою роль Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе» она была номинирована на премию «Эмми».

Ранее звезда «Секса в большом городе» Синтия Никсон объявила голодовку ради прекращения огня в Газе.

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