Умерла актриса сериала «Секс в большом городе»

Фрэнсис Стернхаген | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Фрэнсис Стернхаген скончалась. Об этом сообщает портал People, ссылаясь на заявление семьи.

Артистка, известная своими ролями прежде всего в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», ушла из жизни на 94-м году своей жизни. Сообщается, что она скончалась от естественных причин.

Стернхаген начала свою кинокарьеру в 1948 году и снялась в общей сложности в 91 фильме. Ее последнее появление на съемочной площадке было в фильме «А вот и она» в 2013 году.

Фрэнсис Стернхаген в роли Банни Макдугал в сериале «Секс в большом городе»