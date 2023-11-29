Любимова объяснила отзыв удостоверения у фильма «Айта»

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема. Фильм, который получил прокатное удостоверение, участвовал в фестивалях и был представлен в российских кинотеатрах, вызвал очень резкую негативную реакцию в социальных сетях, когда появился на онлайн-платформах. Были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этой картины, мы отозвали прокатное удостоверение», — сказала она, выступая на правительственном часе в Госдуме.