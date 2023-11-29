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29 ноября 2023, новость

Любимова объяснила отзыв удостоверения у фильма «Айта»

По словам министра культуры, удостоверение отозвали после негативной реакции зрителей
Кадр из фильма «Айта»
Кадр из фильма «Айта»

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Решение об отзыве прокатного удостоверения фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева было принято из-за негативной реакции зрителей после выхода фильма в онлайн-прокат. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Фильм вызвал очень неоднозначную реакцию, мы знаем, как болезненно относятся к любому упоминанию тематики межнациональной розни в нашем обществе, поскольку это постоянная спорная тема. Фильм, который получил прокатное удостоверение, участвовал в фестивалях и был представлен в российских кинотеатрах, вызвал очень резкую негативную реакцию в социальных сетях, когда появился на онлайн-платформах. Были направлены сотни обращений людей, которые увидели этот фильм немного иначе. Наши коллеги из Роскомнадзора приостановили онлайн-прокат этой картины, мы отозвали прокатное удостоверение», — сказала она, выступая на правительственном часе в Госдуме.

Министерство культуры в сентябре отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта», ранее «Ведомости» сообщали, что «Айта» пропала из библиотек российских онлайн-кинотеатров. Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что служба выявила в фильме Бурнашева «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Любимова также рассказала, что представители министерства встречались с режиссером «Айты». «Будем вместе трудиться дальше и стараться делать более тактичными такие темы, которые могут вызвать раздражение в современном обществе», — заключила она.

Ранее режиссер фильма «Айта» прокомментировал запрет своего фильма

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