Собчак рассказала о своем отношении к откровенным сценам с участием мужа

Константин Богомолов и Ксения Собчак

В личном блоге Ксения Собчак высказалась по поводу частых вопросов об участии ее мужа, режиссера Константина Богомолова, в откровенных сценах в сериале «Кеша должен умереть». 42-летняя телеведущая намекнула, что не ревнует мужа, а те, кто интересуется подобным, просто плохо знакомы с их парой.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала “Кеша должен умереть”. Мол, как же так? Муж играет откровенные сцены с другими женщинами! Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать!» — написала теледива.

Комментаторы предложили, чтобы Богомолов снимался в постельных сценах исключительно с женой, с которой ему, по мнению пользователей сети, очень повезло. На что Собчак ответила: «Зачем сниматься? Нужно в них жить!».

Напомним, недавно Богомолов представил сериал «Кеша должен умереть», где он не только выступил в качестве режиссера, но и исполнил главную мужскую роль.

По сюжету, его герой влюбляется в 19-летнюю Аллу (Василиса Перелыгина) и из-за этого хочет расстаться со своей третьей женой Варей (Юлия Снигирь). Она, как и две его предыдущие супруги Лена (Александра Ребенок) и Юля (Юлия Александрова), намерена отомстить мужу.