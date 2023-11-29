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29 ноября 2023, новость

Собчак рассказала о своем отношении к откровенным сценам с участием мужа

Телеведущая намекнула, что поводов для ревности у нее нет
Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

В личном блоге Ксения Собчак высказалась по поводу частых вопросов об участии ее мужа, режиссера Константина Богомолова, в откровенных сценах в сериале «Кеша должен умереть». 42-летняя телеведущая намекнула, что не ревнует мужа, а те, кто интересуется подобным, просто плохо знакомы с их парой.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала “Кеша должен умереть”. Мол, как же так? Муж играет откровенные сцены с другими женщинами! Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать!» — написала теледива.

Комментаторы предложили, чтобы Богомолов снимался в постельных сценах исключительно с женой, с которой ему, по мнению пользователей сети, очень повезло. На что Собчак ответила: «Зачем сниматься? Нужно в них жить!».

Напомним, недавно Богомолов представил сериал «Кеша должен умереть», где он не только выступил в качестве режиссера, но и исполнил главную мужскую роль.

По сюжету, его герой влюбляется в 19-летнюю Аллу (Василиса Перелыгина) и из-за этого хочет расстаться со своей третьей женой Варей (Юлия Снигирь). Она, как и две его предыдущие супруги Лена (Александра Ребенок) и Юля (Юлия Александрова), намерена отомстить мужу.

Показ сериала «Кеша должен умереть» стартует 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

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