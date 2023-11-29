Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с тремя детьми

Актриса Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с мужем Мэттью Бродериком и их тремя детьми. Семейное фото появилось в соцсети 21-летнего сына пары Джеймса.

В кадре семья лежит в кровати, к родителям также присоединились 14-летние сестры-близнецы Мэрион и Табита.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми, фото: соцсети

Паркер и Бродерик поженились в 1997 году. В 2002 году у них родился Джеймс, семью годами позже суррогатная мать родила артистам дочерей.

Отметим, что дети Паркер и Бродерика редко выходят в свет, появляются с родителями на красных дорожках или других общих фото.