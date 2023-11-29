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29 ноября 2023, новость

Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с тремя детьми

Сын актерской пары опубликовал семейное фото в соцсети

Актриса Сара Джессика Паркер сделала редкое селфи с мужем Мэттью Бродериком и их тремя детьми. Семейное фото появилось в соцсети 21-летнего сына пары Джеймса.

В кадре семья лежит в кровати, к родителям также присоединились 14-летние сестры-близнецы Мэрион и Табита.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми, фото: соцсети
Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик с детьми, фото: соцсети

Паркер и Бродерик поженились в 1997 году. В 2002 году у них родился Джеймс, семью годами позже суррогатная мать родила артистам дочерей.

Отметим, что дети Паркер и Бродерика редко выходят в свет, появляются с родителями на красных дорожках или других общих фото.

Ранее 58-летняя Сара Джессика Паркер объяснила свой отказ от ботокса требованиями профессии.

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