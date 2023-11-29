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29 ноября 2023, новость

Режиссер «Аватара» рассказал, когда ждать третью часть

Джеймс Кэмерон заявил, что впереди два «тяжелейших года работы»
Аватар: Путь воды
Аватар: Путь воды

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. Об этом пишет World of Reel.

На одном из своих недавних выступлений постановщик отметил, что теперь шоураннеров проекта ждут два года «тяжелейшей работы над постпродакшеном».

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник».

Главными героями второй части вновь стали землянин Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и инопланетянка Нейтири (Зои Салдана) с планеты Пандора, которые теперь воспитывают детей и вынуждены в очередной раз противостоять землянам.

Напомним, что в актерский состав «Аватара 3» вошла внучка Чарли Чаплина Уна Чаплин. Актриса сыграет отрицательную героиню

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Аватар
Уна Чаплин
Oona Chaplin
Сэм Уортингтон
Sam Worthington
Титаник
Аватар: Путь воды
Аватар 3
Зои Салдана
Zoe Saldana
Джеймс Кэмерон
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