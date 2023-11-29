Режиссер «Аватара» рассказал, когда ждать третью часть

Аватар: Путь воды

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что третья часть «Аватара» будет выпущена в декабре 2025 года. Об этом пишет World of Reel.

На одном из своих недавних выступлений постановщик отметил, что теперь шоураннеров проекта ждут два года «тяжелейшей работы над постпродакшеном».

Премьера фильма «Аватар: Путь воды» состоялась 6 декабря 2022 года. Лента собрала в прокате $2,243 млрд и стала третьим самым кассовым фильмом в истории, обогнав «Титаник».