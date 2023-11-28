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28 ноября 2023, новость

Дженнифер Лопез посвятила песню своему мужу Бену Аффлеку

Певица выпустит новый альбом This Is Me… Now 16 февраля
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек | Источник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез выпустит свой новый альбом This Is Me… Now 16 февраля. Об этом сообщает Pitchfork.

Пластинка станет продолжением ее третьего студийного альбом This Is Me… Then, который отпраздновал свое 20-летие в день анонса нового альбома год назад. В предстоящий лонгплей войдут 13 песен, в том числе песня Dear Ben Pt. II, посвященная мужу артистки Бену Аффлеку.

Pitchfork отмечает, что в пластинке, а также в сопутствующем ей фильме Лопез поразмышляет о поиске любви. This Is Me… Now также станет первым альбомом  исполнительницы за десять лет. Ее последний студийник A.K.A. вышел в 2014 году. С тех пор певица выпускала синглы с Карди Би и Skrillex, появлялась на Super Bowl LIV вместе с Шакирой, а также активно занималась актерской деятельностью.

Актер Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопез предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).

Ранее Дженнифер Лопез показала свадебное фото с Аффлеком в их первую годовщину

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