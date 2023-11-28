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28 ноября 2023, новость

Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии

Актер обрушился на бывшего президента и корпорацию Apple
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро | Источник: Legion-Media.ru

Актер Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии Gotham Awards, где ему вручали почетную награду и награду за роль в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». Об этом сообщает TMZ.

Де Ниро, начав читать приветственную речь, возмутился тем, что ее отредактировали без его ведома. «Начало моей речи отредактировали, обрезали, я об этом не знал и хочу прочесть ее целиком», — заявил он,

Говоря о теме нового фильма, 80-летний артист раскритиковал актера вестернов Джона Уэйна (1907—1979) за поддержку изъятия земель у коренных американцев.

Затем он обрушился на  бывшего президента США Дональда Трампа. «Экс-президент лгал нам тридцать тысяч раз за четыре года в Белом доме. И он продолжает лгать в своей новой мстительной кампании, но никакая ложь не скроет его настоящей души», — заявил он.

Де Ниро обвинил компанию Apple и организаторов Gotham Awards за цензуру его слов.

«Да как они смели!» — завершил свой спич артист.

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал невиновным актера Роберта Де Ниро в гендерной дискриминации его бывшей помощницы Грэхем Чейз Робинсон, но обязал компанию артиста Canal выплатить $1,2 млн в качестве компенсации ущерба.

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