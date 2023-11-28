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28 ноября 2023, новость

Создателей «Форсажа 9» оштрафовали на 1 млн долларов из-за несчастного случая

На съемках фильма пострадал каскадер, выступавший дублером Вина Дизеля
Форсаж 9
Форсаж 9

Продюсеров девятой части франшизы «Форсаж» оштрафовали на сумму более 1 млн долларов из-за несчастного случая, который произошел с каскадером Джо Уоттсом во время съемок картины. Об этом пишет Variety.

По решению суда Великобритании, штраф должна выплатить компания FF9 Pictures Limited (дочерняя компания Universal Pictures), которая признана виновной в нарушении закона о здоровье и безопасности на производстве.

Каскадер Джо Уоттс, выступающий дублером актера Вина Дизеля, пострадал во время съемок фильма в 2019 году. Он исполнял прыжок с балкона, когда неожиданно порвался страховочный трос. Уоттс упал на землю с девятиметровой высоты и получил серьезные травмы головы.

Напомним, что франшиза «Форсаж» про уличных гонщиков прославилась невероятными трюками, выполняемыми на автомобилях. В 2025 году ожидается выход очередной части киносаги, фильма «Форсаж 11». 

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