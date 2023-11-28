Киркоров, Самбурская, Гузеева, Харламов: все звезды на премьере «Тещи»

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Гарик Харламов в беседе с журналистами признался, что часто опаздывал на съемки. По словам шоумена, такая непунктуальность часто портила настроение Гузеевой, однако, как считает Харламов, это только помогло им справиться с ролями, ведь их герои ненавидят друг друга и постоянно скандалят.

Создатели, в свою очередь, отметили, что, когда задумали снимать фильм, решили, что главные роли должны сыграть именно Гузеева и Харламов, ведь они на протяжении нескольких лет выясняли отношения в сети. Так, Харламов неоднократно высмеивал и пародировал передачу «Давай поженимся!» и ее ведущую. Гузеева же в ответ на это признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.

Примечательно, что благодаря совместным съемкам в «Теще» звезды наконец-то помирились. Так, в одном из недавних выпусков Comedy Club Гарик Харламов признался в любви своей партнерше по фильму и подарил букет роз.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239795&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гостями премьеры также стали Филипп Киркоров, посетивший мероприятие в компании продюсера Татьяны Тур и дочери Аллы-Виктории (девочка отказывалась позировать на красной дорожке), а также пластического хирурга Тимура Хайдарова с супругой, Елена Север, Олег Гаас, Елена Борщева и многие другие знаменитости.

В центре сюжета комедии — теща Ольга Николаевна (Лариса Гузеева) и ее зять Виктор (Гарик Харламов), которые ненавидят друг друга и никак не могут найти общий язык. В день рождения главной героини происходит ссора, после которой теща и зять удивительным образом меняются телами. Теперь им придется находиться постоянно вместе и проходить через испытания, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и прежнее тело.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355334&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.