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28 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Киркоров, Самбурская, Гузеева, Харламов: все звезды на премьере «Тещи»

Знаменитости посетили светский показ комедии с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях
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В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ фильма «Теща» режиссера Аскара Узабаева. Вместе с постановщиком киноленту представили исполнители главных ролей — Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Никита Тарасов, Александр Лыков и другие.

Гарик Харламов в беседе с журналистами признался, что часто опаздывал на съемки. По словам шоумена, такая непунктуальность часто портила настроение Гузеевой, однако, как считает Харламов, это только помогло им справиться с ролями, ведь их герои ненавидят друг друга и постоянно скандалят.

Создатели, в свою очередь, отметили, что, когда задумали снимать фильм, решили, что главные роли должны сыграть именно Гузеева и Харламов, ведь они на протяжении нескольких лет выясняли отношения в сети. Так, Харламов неоднократно высмеивал и пародировал передачу «Давай поженимся!» и ее ведущую. Гузеева же в ответ на это признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.

Примечательно, что благодаря совместным съемкам в «Теще» звезды наконец-то помирились. Так, в одном из недавних выпусков Comedy Club Гарик Харламов признался в любви своей партнерше по фильму и подарил букет роз.

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Гостями премьеры также стали Филипп Киркоров, посетивший мероприятие в компании продюсера Татьяны Тур и дочери Аллы-Виктории (девочка отказывалась позировать на красной дорожке), а также пластического хирурга Тимура Хайдарова с супругой, Елена Север, Олег Гаас, Елена Борщева и многие другие знаменитости.

В центре сюжета комедии — теща Ольга Николаевна (Лариса Гузеева) и ее зять Виктор (Гарик Харламов), которые ненавидят друг друга и никак не могут найти общий язык. В день рождения главной героини происходит ссора, после которой теща и зять удивительным образом меняются телами. Теперь им придется находиться постоянно вместе и проходить через испытания, чтобы вернуть себе прежнюю жизнь и прежнее тело.

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В широкий прокат фильм «Теща» выходит 30 ноября.

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