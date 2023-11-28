Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь

Евгений Цыганов вместе со старшей дочерью Полиной, рожденной в браке с актрисой Ириной Леоновой, пришел на премьерный показ фильма «Блондинка», где сыграл одну из главных ролей.
В центре сюжета картины — романтическая история начинающего режиссера и молодой актрисы.
Актер не так часто посещает светские мероприятия, тем более с детьми, поэтому его выход с 18-летней дочерью многих удивил. Напомним, Евгений Цыганов и Ирина Леонова состояли в браке десять лет. В этом союзе у них родилось семеро детей.
После расставания актер начал встречаться с актрисой Юлией Снигирь, на которой женился в 2019-м. Тремя годами ранее у пары родился сын Федор.
Ранее стало известно, что Полина Цыганова появится в главной роли в драме «110». Ее коллегой стала Елизавета Боярская — актрисы перевоплотились в мать и дочь.