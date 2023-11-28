Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь

Евгений Цыганов вместе со старшей дочерью Полиной , рожденной в браке с актрисой Ириной Леоновой, пришел на премьерный показ фильма « Блондинка », где сыграл одну из главных ролей.

Актер не так часто посещает светские мероприятия, тем более с детьми, поэтому его выход с 18-летней дочерью многих удивил. Напомним, Евгений Цыганов и Ирина Леонова состояли в браке десять лет. В этом союзе у них родилось семеро детей.