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28 ноября 2023, новостьКрасная дорожка

Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь

Актер посетил со старшей наследницей премьеру фильма «Блондинка»
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов с дочерью Полиной

Евгений Цыганов вместе со старшей дочерью Полиной, рожденной в браке с актрисой Ириной Леоновой, пришел на премьерный показ фильма «Блондинка», где сыграл одну из главных ролей.

В центре сюжета картины — романтическая история начинающего режиссера и молодой актрисы.

Актер не так часто посещает светские мероприятия, тем более с детьми, поэтому его выход с 18-летней дочерью многих удивил. Напомним, Евгений Цыганов и Ирина Леонова состояли в браке десять лет. В этом союзе у них родилось семеро детей.

После расставания актер начал встречаться с актрисой Юлией Снигирь, на которой женился в 2019-м. Тремя годами ранее у пары родился сын Федор.

Ранее стало известно, что Полина Цыганова появится в главной роли в драме «110». Ее коллегой стала Елизавета Боярская — актрисы перевоплотились в мать и дочь.

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