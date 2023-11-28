Алена Водонаева назвала своего «краша» в российском кино

Алена Водонаева

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева рассказала в Telegram-канале, кого считает своим «крашем» среди российских звезд.

«Много лет мне задают вопросы о том, кто из публичных российских мужчин мне нравится. Много лет мой ответ был — никто. Сегодня могу сказать, что у меня наконец-то появился краш и в России», — заявила она.

Водонаева призналась, что ей очень нравится актер Иван Янковский. Блогершу интересует его творчество. Она отметила драматичность и харизму в его работах.

Также ее привлекает внешность артиста. По словам Водонаевой, Янковский «красив и идеально геометричен». «В его внешности есть благородство, мужественность и порода. Это мой любимый актер», — поделилась звезда.

Иван Янковский

Иван Янковский родился в семье актеров. В 2008-м он дебютировал в кино в фантастическом триллере Романа Прыгунова «Индиго». В его фильмографии около 30 ролей. Он сыграл в таких проектах, как «Огонь», «Топи», «Фишер», «Союз спасения. Время гнева», «Текст».

В ноябре Водонаева заявила, что ее не любит публика. Она призналась, что строга к себе и своим фанатам. Звезда «не разрешает» своим поклонникам вольности в вопросах питания и внешнего вида, так как делают это другие знаменитости. В пример она привела свою бывшую коллегу по «Дому 2» Ольгу Бузову. Она назвала телеведущую доброй.