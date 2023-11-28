Кардашьян сыграет главную роль в спродюсированном ею фильме

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян сыграет главную роль и выступит в роли продюсера в фильме под названием «Пятое колесо». Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что над комедией совместно с Кардашьян работали продюсеры Джанин Брито и Пола Пелл, а права на экранизацию картины получила студия Netflix. По данным издания, создатели фильма рассматривали сделки с пятью кинокомпаниями и в конечном итоге приняли решение в пользу Netflix.
Сообщается, что сама Кардашьян активно участвовала в процессе продажи проекта и посещала каждую рабочую встречу.
Ранее Ким Кардашьян снялась в 12-м сезоне «Американской истории ужасов», что вызвало недовольство фанатов сериала. Некоторые из них пригрозили полностью пропустить сезон, чтобы не смотреть на Кардашьян, назвав объявление о ее участии в шоу «настоящим ужасом».