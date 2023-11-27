Стало известно о страданиях внука Пугачевой от принадлежности к звездной семье

Никита Пресняков

Владимир Пресняков-мл. дал интервью в онлайн-шоу Fametime TV, в котором рассказал о своем старшем сыне Никите от Кристины Орбакайте. 55-летний артист заявил, что наследник всегда тяготился принадлежностью к звездной семье и старался быть самостоятельным и независимым.

«Он всего добился сам. У него бзик на том, чтобы ему никто не давал денег, он сам все делает. Ни одного раза он ни у кого денег не просил. Он нашел себя в клипах, но ему до сих пор тяжело все это выслушивать», — отметил исполнитель.

Он также рассказал, что Никита Пресняков переживал из-за того, что его воспринимают исключительно как внука Аллы Пугачевой, а не как самостоятельную личность.

«Никиту даже по имени никто не называл, он — “внук Пугачевой”. И я говорю: “Ну возьми себя в руки, мне тоже говорили, что я зять Пугачевой. Но я с этим смирился”. Он говорит: “Пап, ты не понимаешь, это словно тебе ставят подножку и хотят посмотреть, как ты упадешь". Вот так он к этому относится», — добавил Владимир Пресняков-мл.