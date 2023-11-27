Владимир Машков отметит свое 60-летие в театре

Владимир Машков | Источник: PersonaStars

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Народному артисту России, художественному руководителю Театра Олега Табакова Владимиру Машкову исполняется 60 лет. Как рассказал актер, отвечая на вопрос ТАСС, юбилейный день рождения он отметит на работе.

«Так получилось, что у меня пойдет шестидесятый круг вокруг солнца, — сказал Машков. — Нет ничего радостнее для актера и режиссера, чем провести этот день, занятым работой. У нас будет прогон спектакля, я хочу так провести этот день, чтобы сделать задел для следующего, 61-го витка».

Артист добавил, что в день рождения «ничего особенного не будет», торжеств не планируется. «Для меня это, с одной стороны, радостный день, потому что мне дали возможность жить, с другой стороны — очень тяжелый: 27 ноября 2017 года Олег Табаков попал в больницу. Это день смятения чувств, я это все время ношу в себе», — сказал Машков.

Режиссер напомнил, что в понедельник пройдет прогон шоу-спектакля «Атом Солнца», посвященного Табакову, а премьера постановки состоится 28 ноября. Автором идеи и художественным руководителем выступил Машков. У постановки четыре режиссера — Алена Лаптева, Артур Касимов, Севастьян Смышников, Владислав Миллер.

Машков отметил, что в спектакле заняты 65 артистов разных возрастов, в нем много спецэффектов, музыки, хореографии, акробатики. «Смысл спектакля — мы все хотим отразиться в чем-то, одни — в детях, другие — в работе, — пояснил он. — Артисты в спектакле показывают разные грани своего дарования. Это очень важно, чтобы актер всегда находился на пике возможностей. <…> В каждом номере артисты либо становятся певцами, либо акробатами, либо даже тенями, либо клоунами. <…> Это и есть путь артиста».

Сам Машков появляется на сцене после завершения постановки, однако во время спектакля звучит его голос — он рассказывает зрителям, как научиться видеть свой талант, как правильно распорядиться своей жизнью и что такое театр.

Народный артист рассказал, что пять лет назад в театре готовили зарисовку на эту же тему. «И я думал о том, что когда-нибудь это вырастет в полноценный спектакль», — добавил он.