58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

58-летняя популярная артистка устроила съемку в бассейне спа-центра Chiva-Som во время отдыха в Хуахине, Таиланд. Она предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и завязками на груди и трусов с заниженной талией. При этом комплект украшен золотистыми цепочками.