58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
58-летняя популярная артистка устроила съемку в бассейне спа-центра Chiva-Som во время отдыха в Хуахине, Таиланд. Она предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и завязками на груди и трусов с заниженной талией. При этом комплект украшен золотистыми цепочками.
Кроме того, знаменитость сделала макияж, накрасив губы коричневой помадой и выделив глаза черными стрелками.
Ранее Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте, опубликовав видео из отпуска.