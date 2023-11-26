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26 ноября 2023, новость

58-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини

Актриса опубликовала видео из бассейна

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

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58-летняя популярная артистка устроила съемку в бассейне спа-центра Chiva-Som во время отдыха в Хуахине, Таиланд. Она предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и завязками на груди и трусов с заниженной талией. При этом комплект украшен золотистыми цепочками.

Кроме того, знаменитость сделала макияж, накрасив губы коричневой помадой и выделив глаза черными стрелками.

Ранее Элизабет Херли показала фигуру в купальнике с глубоким декольте, опубликовав видео из отпуска. 

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