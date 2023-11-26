Звезда «Вестсайдской истории» рассказала о наставлении Спилберга

Кадр из фильма «Вестсайдская история»

Актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер вспомнила о съемках в фильме «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга, рассказав о главном наставлении постановщика в самом начале съемок. Ее слова передает Yahoo.

«Это был мой первый съемочный день и Стивен Спилберг сказал: “Что бы ты ни делала — не моргай”. И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны: а) не моргнуть; б) не прослезиться; в) выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере», — заявила актриса.

Зеглер также пошутила, что удостоилась премии «Золотой глобус» в мюзикле «Вестсайдская история» именно потому, что у нее «стальные глазные яблоки».