Наверх
26 ноября 2023, новость

Звезда «Вестсайдской истории» рассказала о наставлении Спилберга

Актриса вспомнила, что режиссер запретил ей моргать на съемках
Кадр из фильма «Вестсайдская история»
Кадр из фильма «Вестсайдская история»

Актриса латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер вспомнила о съемках в фильме «Вестсайдская история» режиссера Стивена Спилберга, рассказав о главном наставлении постановщика в самом начале съемок. Ее слова передает Yahoo.

«Это был мой первый съемочный день и Стивен Спилберг сказал: “Что бы ты ни делала — не моргай”. И представьте, вам прямо в лицо направили свет, а вы должны: а) не моргнуть; б) не прослезиться; в) выжить, так как это ваш первый день в самом первом фильме в карьере», — заявила актриса.

Зеглер также пошутила, что удостоилась премии «Золотой глобус» в мюзикле «Вестсайдская история» именно потому, что у нее «стальные глазные яблоки».

Премьера экранизации легендарного бродвейского мюзикла от Стивена Спилберга состоялась в 2021 году. Фильм был номинирован на семь «Оскаров» и получил три премии «Золотой глобус». В главной роли снялась дебютантка Рэйчел Зеглер. Кроме того, в картине играет Энсел Элгорт — звезда фильмов «Малыш на драйве» и «Щегол». Сценарий картины создал Тони Кушнер («Мюнхен», «Линкольн»).

Поделиться с друзьями!
Новые трейлеры
Кадр из сериала «Оффлайн» (2 сезон)
Оффлайн
Трейлер (2 сезон)
Кадр из мультфильма «Три Богатыря и Пуп Земли»
Три богатыря и Пуп Земли
Трейлер
Кадр из сериала «Сестры» (2 сезон)
Сестры
Трейлер (2 сезон)
Кадр из фильма «Бедные-несчастные»
Бедные-несчастные
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Одна жизнь»
Одна жизнь
Дублированный трейлер
Трудные подростки
Трудные подростки
Трейлер (5 сезон)
Кадр из сериала «Госпожа»
Госпожа
Трейлер
vktrailer-220787057_456355559
Аквамен и потерянное царство
Тизер №2 (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь